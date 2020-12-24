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Gündem İstanbul'da can pazarı! 22 kişi etkilendi
Gündem

İstanbul'da can pazarı! 22 kişi etkilendi

İstanbul'da Fatih'te bir apartmanda çıkan yangında ortaya çıkan dumandan 22 kişi etkilendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:04:00 -
İstanbul'da can pazarı! 22 kişi etkilendi

Yangın, saat 20.00 sıralarında İstanbul Fatih'te Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıktı. Çocukların devirdiği elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın sonucu dumanların kapladığı apartmanda bulunan kişiler mahsur kaldı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aparmanda mahsur kalanları kurtararak yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 22 kişinin kimilerine ambulansta müdahale edilirken, bir kısmı ise hastanelere kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı. Yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

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