İstanbul'da Buz Gibi Derbi!
İki kulübün de erteleme yüzünden birbirine günlerdir açıklamalar yaparak ortamı buz gibi geren derbi bugün oynanacak
Süper Lig’in 29. haftası derbiye sahne olacak. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk ediyor.
Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi.
Siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.
Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.
Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Pena, Omar-Nelsson-Marcao-Van Aanholt, Berkan-Taylan, Emre-Cicaldau-Kerem, Gomis
Beşiktaş: Ersin, Rosier-Vida-Necip-Umut, Souza, Ghezzal-Atiba-Teixeira-Kenan, Güven
Galatasaray'da tek eksik
Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek.
Sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mostafa Mohamed kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Gaziantep FK mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.