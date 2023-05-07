İstanbul'da büyük buluşma! Miting alanında dikkat çeken İmamoğlu pankartı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nda düzenleyeceği mitinge yoğun ilgi olurken, vatandaşların taşıdığı pankart dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nda düzenleyeceği mitinge saatler olmasına rağmen milyonlar alanın yolunu tuttu.
Vatandaşların hem alanda hem alan dışında taşıdıkları pankartlar dikkat çekti. Gülümseten bir o kadar da mesaj içerikli pankartlar objektiflere yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16:00’da Atatürk Havalimanı'nda milyonlarla buluşacak. Mitinge saatler olmasına rağmen milyonlar, alanı doldurmak için ellerinde pankartlar ve bayraklarla yollara düştü.
Vatandaş pankartlarla mesaj verdi
Hem alana giren hem de Atatürk Havalimanı yolunda olan vatandaşların taşıdıkları pankartlar dikkat çekti. Vatandaşlar mesajlarını taşıdıkları pankartlarla verdi.
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