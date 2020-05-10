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Aktüel

İstanbul'da boş yolda kaza yapan araçtaki bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 01:10:20 -
İstanbul'da boş yolda kaza yapan araçtaki bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Yakınlarının cenazesi için yola çıkan aile üyelerinin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde D-100 karayolu Halıcıoğlu mevkisi Ankara ikametinde meydana geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş olan yolda seyreden sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 34 BUD 181 plakalı araç, savrularak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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