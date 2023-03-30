  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da bir lokantaya ateş açıldı
Aktüel

İstanbul'da bir lokantaya ateş açıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 19:03:00 -
İstanbul'da bir lokantaya ateş açıldı

İstanbul-Gaziosmanpaşa'da lokantaya silahla ateş açıldı, bir kişi yaralandı.

Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki lokantaya motosikletle gelen şüpheli, dışarıdan tabancayla iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırıda lokanta çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, cam bölmesine 3 kurşun isabet eden iş yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Lokantanın ortağı olduğunu söyleyen Ufuk Aydın, saldırıyı öğrenince iş yerine geldiğini belirterek, "1-2 saat önce gelmişler, burada kavga etmişler, sonra geri dönüp kurşunlamışlar. Tanımıyorum, mevzuyu da tam olarak bilmiyorum. Herhalde müşterilerden biri. Olayda bir çalışan omzundan yaralandı." dedi.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli şüphelinin kaldırımdan geçişi ve olayın ardından çevredekilerin kaçarak uzaklaşması yer alıyor.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23