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Yerel İstanbul'da bir binanın önünde korkutan çökme! Anbean kameraya yansıdı
Yerel

İstanbul'da bir binanın önünde korkutan çökme! Anbean kameraya yansıdı

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde meydana gelen çökme sonucu 5 metre derinliğinde çukur oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 01:35:00 - 2022-02-06 01:37:23

İstanbul Kadıköy’de 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. Çökme sonrası 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın önünde çökme oluştu. 5 metre derinliğinde çukur meydana geldi. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekipler çevre önlem aldı

 

İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Zabıta ekipleri çukurun çevresine şerit ve demir bariyerler çekti.

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