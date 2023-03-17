İstanbul'da bir bina yan binanın üzerine çöktü!
Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmı, yan tarafındaki binanın üzerine çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmı, yan tarafındaki binanın üzerine çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler Ceylan Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Yıkımı yapılan bina, yan binanın üzerine doğru çöktü. Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.