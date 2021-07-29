  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ukrayna'dan destek mesajı: Yarın Türkiye'ye uçacak
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
THY’den açıklama! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı...
Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Gündem İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Gündem

İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Giriş çıkışların kapatıldığı sokağa çok sayıda ekip sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 23:38:00 - 2021-07-30 00:14:19
İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Unkapanı'nda çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, binada başka kişilerin olup olmadığı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Metruk bina çöktü

Olay, saat 23.00'da Fatih Unkapanı Yavuz Sinan Mahallesi Unkapanı Değirmeni Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, 5-6 kişi hurda bulmak için girdiği esnada, metruk bina içinden çöktü. Binanın çöktüğünü görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışmaya başladı.

1 kişi sağ olarak çıkarıldı

Binanın olduğu sokak ise güvenlik nedeniyle kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin bina içinde yaptıkları çalışma sonucu 1 kişi sağ olarak çıkarıldı. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin ise köpekler ile arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan çökme olduğu anda sokakta bulunan Mehmet Nuri Aksoy, “Tinerciler her gün yatıp kalkıyorlar orada. Metruk bina. Sokakta kalanlar orada kalıyor. Bugün de içeri girmişler, üstüne çatı çökmüş herhâlde. Temel çökmüş. İçeride 4-5 kişi varmış. Her gün orada yatıyorlar” dedi.

Hikmet Ertan ise, “Ortalık toz duman oldu. Ben de polisi aradım. Polis itfaiyeyi de çağırmış. İçeride 5-6 kişi vardı. Ölen olabilir. Onlar çünkü nasıl çökeceğini anlayamaz. Yaralı görmedim ama içeride 5-6 kişi olduğunu biliyorum. Buradan girerken ben bakıyorum buradan. İçeriden geldi ses küt küt aşağıya çöktü, toz duman oldu. İçeriden 1 kişi çıktı” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay