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Yerel İstanbul'da bir anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü!
Yerel

İstanbul'da bir anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü!

İstanbul Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir anne, 3 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 17:37:00 -
İstanbul'da bir anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede yabancı uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti.

DHA'nın aktardığı haberde, evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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