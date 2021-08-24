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Gündem İstanbul'da bina çöktü!
Gündem

İstanbul'da bina çöktü!

İkitelli'de bulunan Masko Sanayii sitesi içindeki tek katlı bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir neden çökme yaşandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 15:54:00 - 2021-08-24 15:56:59
İstanbul'da bina çöktü!

İkitelli'de bir iş yerinde meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen olayda yaralı ya da can kaybının olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı..

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