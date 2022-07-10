İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı
AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Taksim'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların evlerine gitmek için koşturduğu görüldü.
AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.
Bayram tatilinde Taksim'e giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte vatandaşların ıslanmamak ve evlerine gitmek için koşuşturduğu görüldü.
Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı. İstanbul Avrupa Yakasına düşen şimşekler geceyi aydınlattı.