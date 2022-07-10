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Yerel İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı
Yerel

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı

AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Taksim'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların evlerine gitmek için koşturduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 08:24:00 -
İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı

AFAD'ın uyarısının ardından Istanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.

Bayram tatilinde Taksim'e giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte vatandaşların ıslanmamak ve evlerine gitmek için koşuşturduğu görüldü.

Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı. İstanbul Avrupa Yakasına düşen şimşekler geceyi aydınlattı.

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