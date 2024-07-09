İstanbul’da bebek penguen sürprizi

İstanbul Bakırköy'de bulunan İstanbul Akvaryum, penguenlerin popülasyonuna katkı amacıyla yapılan bilimsel çalışmalar sonuç verdi. Akvaryumda “Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi Programı” çerçevesinde yapılan çalışmalarda 4 bebek gentoo türü penguen dünyaya geldi. Ortalama 38 günlük kuluçka süresinin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gelen ve ebeveynleri tarafından gün içinde sık sık beslenen bebek penguenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan bilimsel çalışmalar hakkında konuşan işletmenin Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, “İlk penguenlerimizi 2016 yılında 4 nesildir türleri İspanya'daki bir akvaryumda korunma altındayken ‘'Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi Programı'' kapsamında tesisimizin uygun şartları sağlaması ile evlat edinmiştik. Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde sayıları oldukça azalan penguenlerimizin nesillerinin sürdürülmesi ve korunması için en iyi şartları profesyonel teknik ekibimiz ve teknolojik altyapımız sayesinde uzun süredir sağlamaktayız. 4 yeni bebek penguenimizin doğum haberi, bize dünya genelinde gentoo penguenlerinin nesillerinin korunması ve popülasyonunun artırılması çalışmalarına büyük bir katkı yaptığımızı gösteriyor. Biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu başarılar, yalnızca akvaryumumuzun değil, aynı zamanda ülkemizin de biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliğini gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu.

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