İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı
İstanbul'da etkili olan kar ve sağanak yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor.
İSKİ Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranının yüzde 80,09'a çıktığını açıkladı.
İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;
Alibeyköy yüzde 70.03, Büyükçekmece yüzde 74.55, Darlık yüzde 78.09, Elmalı yüzde 100, Istrancalar yüzde 97.22, Kazandere yüzde 92.59, Ömerli yüzde 95.87, Papuçdere yüzde 93.43, Sazlıdere yüzde 47.48 ve Terkos yüzde 74.97