  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı
Yerel

İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

​İstanbul'da etkili olan kar ve sağanak yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 16:07:00 -
İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

İSKİ Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranının yüzde 80,09'a çıktığını açıkladı.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

Alibeyköy yüzde 70.03, Büyükçekmece yüzde 74.55, Darlık yüzde 78.09, Elmalı yüzde 100, Istrancalar yüzde 97.22, Kazandere yüzde 92.59, Ömerli yüzde 95.87, Papuçdere yüzde 93.43, Sazlıdere yüzde 47.48 ve Terkos yüzde 74.97

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay