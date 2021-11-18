İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Son 10 yılın en düşüğü!
İSKİ’den alınan verilere göre Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini gördü. Beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle İstanbul’daki barajlarının doluluk oranları yüzde 42,4 seviyesine kadar düştüğü kaydedildi. Eğer kış mevsimi yağışsız geçerse İstabul için tehlike çanları daha sesli çalacak.
İstanbul’da beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları azaldı. Kentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 42,4 seviyesine düştü. İSKİ’den edinilen bilgiye göre Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini gördü. Barajdaki su seviyesi 16,41'e geriledi.
10 yılın en düşüğü!
Alibeyköy Barajı’nın 18 Kasım tarihi dikkate alınarak son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2012 yılında yüzde 21,39 ölçülürken bu rakam bugün itibarıyla yüzde 16,41 olarak kayda geçti. Barajda, suların büyük kısmı çekildi.