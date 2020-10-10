İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü
İstanbul'da balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ekiplerce kurtarıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi, Kumkapı Balıkçı Barınağı yakınlarında saat 04:30 sularında alabora oldu.
Kıyı güvenliği, sahil güvenlik ve deniz polis ekipleri ihbar üzerine geldikleri bölgede arama kurtarma operasyonu başlattılar.
Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i ekipler tarafından kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edidi, 2 personel hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı ifade edilen Valilik açıklamasında, "Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kurtulanlarımıza bir an önce iyileşmelerini diliyorum " açıklamasında bulunuldu.