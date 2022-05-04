İstanbul'da bakın kaç yabancı yaşıyor

İstanbul Valiliği, son dönemde gündeme gelen sığınmacıların durumuna ilişkin verileri paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla ilimizde 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir." denildi. Bu yabancıların 542 bin 45’inin geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, 763 bin 262’sinin ise Türkiye'ye yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluştuğu kaydedildi.