  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da bakın kaç yabancı yaşıyor
Gündem

İstanbul'da bakın kaç yabancı yaşıyor

İstanbul Valiliği, son dönemde gündeme gelen sığınmacıların durumuna ilişkin verileri paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla ilimizde 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 14:52:00 -
İstanbul'da bakın kaç yabancı yaşıyor

İstanbul Valiliği, son dönemde gündeme gelen sığınmacıların durumuna ilişkin verileri paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla ilimizde 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir." denildi. Bu yabancıların 542 bin 45’inin geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, 763 bin 262’sinin ise Türkiye'ye yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluştuğu kaydedildi.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa bey

O yasali yasal olmayan

TC Bursa

Yasal olmayan kaç tane? Sınırları yol geçen hanına çevirdiler, yasal sayıyı en az üç, dört ile çarp.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay