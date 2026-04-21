  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanlığı okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddiaları yalanladı: Kamuoyu manipüle edilmek isteniyor! Okul saldırıları sonrası 6 aylık eylem planı devrede! Bakan Göktaş 81 ili kapsayan dev hamleyi duyurdu Aracını muayeneye götürenlere büyük şok! Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz AB, Macaristan’ın fonlarını dondurarak Orban’ı devirdi! İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 25’inci duruşma! Ekrem hakim karşısına çıkacak CHP’nin katil milletvekilini tanıyor musunuz? 100 yıldır skandallarla anılan bir parti düşünün! Soruşturma böyle sümenaltı edildi Otelde zehirlenme iddiası... Bir aile yok oldu! Böcek ailesi davası başlıyor CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var! Çelik gibi sinirleri olmayan bu haberi okumasın! Senin gibi evlat olmaz olsun alçak adam
İstanbul'da bahar havası yerini kış provasına bırakıyor! Balkanlar'dan geliyor, sıcaklıklar çakılacak

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul'da bahar havası yerini kış provasına bırakıyor! Balkanlar'dan geliyor, sıcaklıklar çakılacak

İstanbul Valiliği ve AKOM, Megakent'i etkisi altına alacak Balkanlar kaynaklı serin ve yağışlı hava dalgası için alarm durumuna geçti. Bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı teyakkuzda olması istendi.

İstanbul Valiliği'nden Son Dakika Uyarısı: Sel, Sağanak, Su Baskını...

İstanbul Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alması beklenen soğuk ve yağışlı hava için uyarıda bulundu. Bu akşama ve yarına dikkat çekilen uyarıda, etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelerin ışığında vatandaşları olumsuz hava koşullarına dair uyaran bir açıklama yaptı.

 

BU AKŞAM BAŞLAYACAK İKİ GÜN SÜRECEK

Valilikten yapılan açıklamada, yağışların bu akşam itibariyle başlamasının ve yarını da kapsayacak şekilde etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

 

OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

İL GENELİNDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, İstanbul genelinde bugün çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle akşam ve gece saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Trakya kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

 

Termometreler 10 derece birden düşecek

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin Balkanlar kaynaklı serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Hâlihazırda 18 ila 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarında da ani düşüşlerin yaşanması bekleniyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23