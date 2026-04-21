İstanbul'da bahar havası yerini kış provasına bırakıyor! Balkanlar'dan geliyor, sıcaklıklar çakılacak

İstanbul Valiliği'nden Son Dakika Uyarısı: Sel, Sağanak, Su Baskını...

İstanbul Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alması beklenen soğuk ve yağışlı hava için uyarıda bulundu. Bu akşama ve yarına dikkat çekilen uyarıda, etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelerin ışığında vatandaşları olumsuz hava koşullarına dair uyaran bir açıklama yaptı.

BU AKŞAM BAŞLAYACAK İKİ GÜN SÜRECEK

Valilikten yapılan açıklamada, yağışların bu akşam itibariyle başlamasının ve yarını da kapsayacak şekilde etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İL GENELİNDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, İstanbul genelinde bugün çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle akşam ve gece saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Trakya kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Termometreler 10 derece birden düşecek

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin Balkanlar kaynaklı serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Hâlihazırda 18 ila 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarında da ani düşüşlerin yaşanması bekleniyor.