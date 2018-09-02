İstanbul'da AVM'ye haciz şoku! Yürüyen merdivenleri söküldü

BORÇ ÖDENMEDİ HACİZ KARARI ÇIKTI

İstanbul Levent'te bulunan ünlü AVM’de dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Alacaklı şirket, Metrocity AVM’nin sahiplerine ait olan Bursa’da doğalgaz çevrim santrali bulunan BİS Enerji AŞ’den olan alacakları için icra takibi başlattı.

MERDİVENLER SÖKÜLDÜ ÖDEME GELDİ

Kesinleşen haciz kararı sonrası dün AVM’de fiili haciz yapıldı. AVM’nin yürüyen merdivenleri söküldü. Edinilen bilgilere göre, söküm işlemleri sürerken bir yandan da ödemenin yapılması için yoğun bir trafik yaşandı.

Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenlerinin neden söküldüğü belli oldu

Merdivenlerin bir kısmı sökülerek AVM’nin içinde tutuldu. Söküm işlemi yapıldıktan sonra ödeme yapıldı. Ancak, sökülen merdivenler henüz takılmadı.

UYARI YAZILARI ASILDI

Bu sabah AVM içinde yaşanan gelişmeleri haberleştiren DHA’ konuya ilişkin haberi ise şöyle: “Levent’te Metrocity AVM’deki yürüyen merdivenlerin çalışması durduruldu.

Geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı da konulan merdivenlerin bazılarının paletleri de söküldü. Yürüyen merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, görevliler tarafından merdivenlere yönlendiriliyor. AVM’nin ortakları arasında yaşanan maddi anlaşmazlık nedeniyle oluşan haciz işlemi nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı iddia ediliyor.”