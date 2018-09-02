0553 313 94 23

İstanbul'da AVM'ye haciz şoku! Yürüyen merdivenleri söküldü

İstanbul Levent’teki Metrocity AVM’ye gidenler bir şok yaşadı. AVM'de bulunan yürüyen merdivenler, alacaklı bir faktoring firmasının aldırdığı haciz kararı sonrası söküldü.

02 Eylül 2018 Pazar 16:49
İstanbul'da AVM'ye haciz şoku! Yürüyen merdivenleri söküldü

BORÇ ÖDENMEDİ HACİZ KARARI ÇIKTI

İstanbul Levent'te bulunan ünlü AVM’de dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Alacaklı şirket, Metrocity AVM’nin sahiplerine ait olan Bursa’da doğalgaz çevrim santrali bulunan BİS Enerji AŞ’den olan alacakları için icra takibi başlattı.

MERDİVENLER SÖKÜLDÜ ÖDEME GELDİ

Kesinleşen haciz kararı sonrası dün AVM’de fiili haciz yapıldı. AVM’nin yürüyen merdivenleri söküldü. Edinilen bilgilere göre, söküm işlemleri sürerken bir yandan da ödemenin yapılması için yoğun bir trafik yaşandı.
Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenlerinin neden söküldüğü belli oldu

Merdivenlerin bir kısmı sökülerek AVM’nin içinde tutuldu. Söküm işlemi yapıldıktan sonra ödeme yapıldı. Ancak, sökülen merdivenler henüz takılmadı.

UYARI YAZILARI ASILDI

Bu sabah AVM içinde yaşanan gelişmeleri haberleştiren DHA’ konuya ilişkin haberi ise şöyle: “Levent’te Metrocity AVM’deki yürüyen merdivenlerin çalışması durduruldu.

Geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı da konulan merdivenlerin bazılarının paletleri de söküldü. Yürüyen merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, görevliler tarafından merdivenlere yönlendiriliyor. AVM’nin ortakları arasında yaşanan maddi anlaşmazlık nedeniyle oluşan haciz işlemi nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı iddia ediliyor.”

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:49
  1. Bursa
  2. İstanbul
  3. Beşiktaş
  4. Levent
  5. Metrocity AVM
  6. AVM'nin yürüyen mervidenleri haczedildi
  7. haciz şoku
  8. yürüyen merdivenler söküldü

YORUM YAZ

  • saddisaddi37 dk önce
    niye yasak anlamadım. o zaman inek beslemek de yasak olsun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Nuri Şahin iddialı konuştu: Yedek Olmaya Gelmedim
  1. Nuri Şahin iddialı konuştu: Yedek..
  2. TURAZ Şahini-2018 başlıyor!
  3. Münbiç'te 39. devriye tamamlandı
  4. Bahçesindeki otları yakmak isterken 3..
  5. Kocaelililer dondurmaya doydu! 1 ton..
  6. Bakan Soylu'dan şehit ailesine taziye..
  7. Mardin'e turist akını! Adım atacak yer..
  8. Polis süsü vererek 135 teneke bal gasp..
  9. Meşhed’de bir evde 3 bin akrep ele..
  10. Fenerbahçe'den duygulandıran jest
  11. Patnos’ta trafik kazası: 1 kişi..
  12. Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşunu:..
  13. Sakarya'da araç motosikletli gruba..
  14. Tır beton direğe çaptı: 1 kişi yaralandı
  15. Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1..
  16. Aynalı Tahir, yolların tozunu atmak..
  17. Sakarya'da korkunç kaza: 8 ölü
  18. Kız kardeşinin düğününde erkek..
  19. İstanbul'da AVM'ye haciz şoku! Yürüyen..
  20. İran'da bir eve düzenlenen baskında..
Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...