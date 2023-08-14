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Yaşam İstanbul'da atık depolama tesisinde yangın
Yaşam

İstanbul'da atık depolama tesisinde yangın

Yeniakit Publisher
2023-08-14 02:29:00 -
İstanbul'da atık depolama tesisinde yangın

Sarıyer'de kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan, kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahaleye başladı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Kaynak: AA

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