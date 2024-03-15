İstanbul'da aranan 481 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan şüphelilerden 481'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 221 noktasında trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.

İlk denetim saat 14.00 ila 16.00'da, ikinci denetim ise 21.00 ila 23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yapıldı.

Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bottun da eşlik ettiği denetimlerde 254 bin 454 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 789 şüpheli ile yoklama kaçağı 184 kişiden 481'i yakalandı, 61 şahsa idari işlem uygulandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 146 fişek, 2 kilo 956 gram uyuşturucu madde, 277 uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 285 lira ele geçirildi.

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İkinci denetimde ise umuma açık 602 yerde yapılan denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 iş yerine ve 9 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 38 bin 567 araç ve 2 bin 264 motosiklet kontrol edildi. Uygulamada 1564 araç ve motosiklet ile 21 sürücü hakkında işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi.

Sürücülere 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi. (İLKHA)