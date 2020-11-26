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Aktüel İstanbul'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

İstanbul'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-26 04:32:17 -
İstanbul'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 30 katlı binanın 12'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 5 bloklu sitenin 30 katlı binasının 12'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

İtfaiye ekiplerince 650 daire bulunan binada oturanlar tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.


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