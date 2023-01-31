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Yerel İstanbul'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu
Yerel

İstanbul'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

İstanbul Kartal'da kendilerinden haber alınamayan anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Ekiplerin gaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 18:46:00 - 2023-01-31 18:50:37
İstanbul'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

İstanbul Kartal'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu.

Atalar Mahallesi Göktürkler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Melek Dönmez (40) ile çocukları Havvanur (12) ve Belinay Ergay'dan (14) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Ekipler anne ile çocuklarının cesediyle karşılaştı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren ekipler, anne ile çocuklarının cesediyle karşılaştı.
Gaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri de incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

 

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