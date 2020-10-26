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Aktüel İstanbul'da alkollü araç kullananlara yönelik denetim
Aktüel

İstanbul'da alkollü araç kullananlara yönelik denetim

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:25:19 -
İstanbul'da alkollü araç kullananlara yönelik denetim

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da alkollü araç kullanan 273 kişinin sürücü belgesi geçici süreyle alınırken 2 sürücünün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 23-24 Ekim'de alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Karayolları Trafik Kanunu'nu kapsamında 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanan 273 kişinin sürücü belgesi geçici süre ile geri alınırken 105 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu Test Cihazı ile 11 kişiye test yapıldığı, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 2 sürücünün test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmesi üzerine şüpheliler ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

Bu sürücülerin Savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri sonucuna göre sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geçici olarak geri alınarak her sürücüye ayrı ayrı 6 bin 333 lira idari para cezası uygulanacak.

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