  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da alkol satılan yerlerde denetim yapıldı
Aktüel

İstanbul'da alkol satılan yerlerde denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında gerçekleştirilen denetimde, 2 bin 166 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan ve yoklama kaçağı olan 16 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:12:02 -
İstanbul'da alkol satılan yerlerde denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 166 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan ve yoklama kaçağı olan 16 kişi yakalandı.

Kent genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu 826 polisin katılımıyla dün 19.00-23.00 saatleri arasında alkol satışı yapan ve umuma açık yerlerde denetimler geçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 166 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi ile yoklama kaçağı olan 14 kişi yakalandı. Şüpheli kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 8 tüfek ele geçirildi.

Uygulamada denetlenen bin 155 iş yerinden 15'ine adli ve idari işlem yapılırken, toplamda 15 bin 974 lira para cezası uygulandı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 116 litre kaçak içki, 58 paket kaçak sigara ve 5 kumar makinesine el konuldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı
Yerel

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı

Adana'da bir kişinin, sokakta yakaladığı kedileri harabe bir binaya getirerek işkence yapıp öldürdüğü iddia edildi. Görüntülerin yayılması s..
Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki
Gündem

Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına y..
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Siyaset

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısıyla ilgili son no..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay