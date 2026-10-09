  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maltepe’deki facianın bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış! Ultra lüks villanın kirası nasıl ödendi? Murat Ongun'a sefası vatandaşa cefası Fon yalanları ortaya çıkmıştı! Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır'a suç duyurusu Öncü isimden yeni rekor gururu! Eminevim’den 600 bininci teslimat Seçer, Özyiğit ve Tuncer için cezaevine koştu! Özel’den ‘yiyici’ tayfaya ziyaret Ali Rıza Demircan: Faiz vurgunu fon vurgunundan bin beterdir! Cumhurbaşkanı ve TBMM ayağa kalkmalıdır! AK Parti’den Yahşihan Belediyesi için net mesaj: Kimsenin arkasında durmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası Adalet Zirvesi"nde konuştu: Adalet olmadan barış sağlanamaz Ekrem’e devreden Ali Nuhoğlu’ndan itiraflar! İkiz villaların arkasındaki gerçek ifşa oldu 'Fon'daşlar için hesap vakti: Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı
Gündem İstanbul’da akşam trafiği durma noktasında: %80 yoğunluk!
Gündem

İstanbul’da akşam trafiği durma noktasında: %80 yoğunluk!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul’da akşam trafiği durma noktasında: %80 yoğunluk!

İstanbul’da cuma akşamı iş çıkış saatlerinin etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaşırken, kentin birçok noktasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı. Ana arterler ve caddelerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

 

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Çağlayan'dan Esenyurt'a kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında çift yönde de trafik ağır ilerliyor.

Beylikdüzü'nün Ankara istikameti ile Tüyap mevkisi Edirne yönünde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Zeytinburnu ve Bahçelievler mevkileri Edirne istikametinde yoğunluk gözleniyor. Fatih'teki Atatürk Bulvarı'nda her iki istikamette de trafik ağır seyrediyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent bağlantı yolları arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kennedy Caddesi'nde Avrasya Tüneli istikametinde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanırken, Ataşehir ve Sultanbeyli arasında da yer yer yoğunluk görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araçlar ağır ilerliyor.

Kentteki bazı metrobüs, otobüs, metre ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.05 itibarıyla yüzde 80 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

İki araç şarampole devrildi: İki kardeş hayatını kaybetti
İki araç şarampole devrildi: İki kardeş hayatını kaybetti

Gündem

İki araç şarampole devrildi: İki kardeş hayatını kaybetti

Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı
Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı

Gündem

Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23