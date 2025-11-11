  • İSTANBUL
Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

Pakistan "Savaş halindeyiz"

CHP'ye kapatma davası

Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?

CHP’liler karakolluk oldu, yolsuzluk manşetleri patladı: Albayrak’tan Atatürk’lü "Benden sonra anladığın buysa..." göndermesi kapak oldu

Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler

Otizmli öğrenciye skandal muamele! Vicdansız okul müdürü gözaltına alındı

Başsavcı Akın Gürlek detayları açıkladı: 6 tane örgüt yönetici var, kamu zararı 160 milyar ve 24 milyon dolar
İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle akşam iş çıkış saatlerinde arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00’da yüzde 89 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda ilerlemekte zorlanan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!
Ekonomi

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Sırbistan gümrükte el koyduğu 40 bin euro nedeniyle 21 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkûm edildi. “Orantıs..
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Zürih merkezli Habib Bank AG’ye yönelik büyük siber saldırı gündemi sarstı. 2,5 terabayttan fazla verinin çalındığı olayda, Türkiye’deki müş..
