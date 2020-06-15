İstanbul’da 8 bin 118 haneye antikor testi

Korona virüste (Covid-19) bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması kapsamında toplam 153 bin haneye yapılacak testlerin, 8 bin 118 tanesi İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), korona virüs (Covid-19) ile mücadele için başlatılan “Toplum Tarama Çalışması” ile bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayılarını da tespit etmeyi amaçlıyor. Uygulama kapsamında sağlık ekipleri, TÜİK’in belirlediği adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Covid-19 testini gerçekleştiriyor. Kandaki antikor düzeyi kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlanıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve TÜİK ülke genelinde 153 bin hanede bu testleri gerçekleştiriyor. İstanbul’da ise 8 bin 118 hane için filyasyon ekipleri oluşturuldu.

“Bu taramadaki asıl amacımız toplumdaki bağışıklık oranını tespit edebilmek”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıyer İlçe Sağlık Müdürü Nilüfer Ataoğlu, “Toplumdaki bağışıklık oranını tespit edebilmek adına bu çalışma başlatıldı. Bu çalışma Sağlık Bakanlığımız ve TÜİK ile birlikte ülke genelinde 153 bin hane belirlendi. İstanbul’da ise 8 bin 118 hane için filyasyon ekipleri oluşturduk. Bu ekipler ellerindeki adreslerle sahaya gidiyorlar. Oradaki kişilerden ise kan örneği ve sürüntü örneği alıyorlar. Bu kan örneğinde Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık gelişip gelişmediğini yani antikora bakılıyor. PCR sürüntü örneğinde ise Covid-19 hastalığı var mı yok mu onu tespit ediyoruz. Eğer Covid-19 hastalığı varsa filyasyon ekipleri tekrar giderek temasları var mı yok mu bunları tespit ediyor. Bütün bu sonuçlar 1-2 gün içinde kişilerin e-nabız sistemine düşmekte. Bu taramadaki asıl amacımız toplumdaki bağışıklık oranını tespit edebilmek. Sarıyer olarak 191 hane belirledik ve 130 tanesine testimizi yaptık” dedi.

“Devletimiz böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ederim”

Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Gülcihan Özenç, “Arkadaşları ilk gördüğümde çok şaşırdım. Habersiz geliniyor sanırım. Ama şu an böyle açıkladıkları için çok mutlu oldum. Merakta ediyordum geçirip geçirmediğimi. Devletimiz böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.