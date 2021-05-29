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Gündem

İstanbul'da 7 ilçeye kötü haber! 13 saat sürecek

İSKİ, Anadolu Yakası'nda 13 saat sürmesi planlanan su kesintisi olacağını duyurdu. Kesinti 1 Haziran salı günü 7 ilçede olacak. İşte haberin detayları...

Yeniakit Publisher
2021-05-29 12:39:00 -
İstanbul'da 7 ilçeye kötü haber! 13 saat sürecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saatlik su kesintisinin yapılacağını açıkladı.

''13 saat sürecek''

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

7 ilçede belirli bölgelerde

Su alamayacak ilçeler arasında Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye yer alıyor.

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde kesintinin yaşanacağı mahalleler ise şu şekilde: Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.

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Yorumlar

Fatih

Her şey çok güzel oluyor. Istanbulluyu bir damla suya bile muhtaç ettiler. Beceriksiz belediyecilik bu olsa gerek
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