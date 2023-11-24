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Yerel İstanbul'da 509 gözaltı!
Yerel

İstanbul'da 509 gözaltı!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 13:35:00 -
İstanbul'da 509 gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 171 binden fazla kişinin GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 171 binden fazla kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 509 şahıs ile yoklama kaçağı 173 kişi yakalandı, 408 zanlı gözaltına alındı.

Denetimlerde 59 ruhsatsız tabanca, çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından yaklaşık yaklaşık 25 bin araç sorgulandı, 1339 araç ve motosiklet ile 57 sürücü hakkında işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 784 bin 220 lira para cezası verildi. (İLKHA)
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