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Aktüel İstanbul'da 46 kişiyi şehit etmişti... O alçak yakalandı
Aktüel

İstanbul'da 46 kişiyi şehit etmişti... O alçak yakalandı

İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan PKK'lı terörist Diyarbakır'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 19:32:00 - 2021-11-19 19:36:39
İstanbul'da 46 kişiyi şehit etmişti... O alçak yakalandı

İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının patlayıcılarını taşıyan PKK'lı terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı.

Diyarbakır'a getirilen K.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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