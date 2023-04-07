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Aktüel İstanbul'da 4 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aktüel

İstanbul'da 4 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 19:36:00 -
İstanbul'da 4 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İstanbul-Büyükçekmece'deki bir lisede 4 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede kantinden satın aldıkları ürünü tüketen 4 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve ateş gibi rahatsızlıklar görüldü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine okul yetkilileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Öğrenciler, okula gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulda incelemelerde bulundu.
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