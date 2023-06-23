İstanbul'da 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte son bir haftada 396 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte son bir haftada 396 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Son 1 haftalık sürede düzensiz göçle mücadele kapsamında; 3 bin 237 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılmış, 396 kişi sınır dışı edilmiş, 2 bin 841 yabancı sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir."