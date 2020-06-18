İstanbul'da 3 katlı otopark alevlere teslim oldu
İstanbul'da 3 katlı otoparkın 2'inci katında bulunan halı yıkama işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 araç ve otoparkta maddi hasar meydana geldi.
İstanbul Kartal'da bir otoparkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otoparkın 2'inci katında bulunan halı yıkama işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler sevk edildi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 araç ve otoparkta maddi hasar oluştu.