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Gündem İstanbul'da 24 katlı binada yangın korkutan yangın
Gündem

İstanbul'da 24 katlı binada yangın korkutan yangın

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 22:06:00 -

Verilen bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bina sakinleri tahliye edildi.

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