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Aktüel İstanbul'da 2020 yılının 8 ayında 13 bin 804 yangın çıktı
Aktüel

İstanbul'da 2020 yılının 8 ayında 13 bin 804 yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:03:36 -
İstanbul'da 2020 yılının 8 ayında 13 bin 804 yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 2020 yılının sekiz aylık döneminde 13 bin 804 yangın gerçekleştiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kentte 2020 yılının ilk sekiz ayında 13 bin 804 yangın görüldü.

- Yangınların yüzde 68'i Avrupa Yakasında

İtfaiye araçlarının yangın yerine varış süresi ortalama 5 dakika 29 saniye olarak kaydedildi. Yangına varış süresi Şile'de 8 dakika, Çekmeköy'de 7 dakika 38 saniye, Silivri'de 7 dakika 29 saniye, Adalar'da 2 dakika 49 saniye, Fatih'te 3 dakika 42 saniye ve Beşiktaş'ta 4 dakika 12 saniye olarak gerçekleşti.

4 bin 402 ile yangınların yüzde 31,9'u Anadolu Yakasında, 9 bin 402 yangınla yüzde 68,1'i Avrupa Yakasında görüldü.

İlk sekiz ayda en fazla yangın Anadolu Yakasında 602 yangınla Pendik'te, Avrupa Yakasında ise 807 yangınla Esenyurt'ta meydana geldi. Ağustos ayında en fazla yangın 112 yangınla Pendik ve 139 yangınla Silivri'de görüldü. Aynı dönemde Adalar'da 7, Bakırköy'de ise 23 yangın yaşandı.

En fazla yangın olan mahalleler 147 yangın ile Başakşehir Ziya Gökalp ve 93 yangınla Tuzla Aydınlı oldu. Bu mahallelerin dışında, Selimpaşa Merkez'de 87 ve Başakşehir'e bağlı Güvercintepe'de 82 yangın geçekleşti.

- Sigara ilk sırada

Toplam yangınların 5 bin 464'ü sigara, 3 bin 759'u elektrik, 1110'u kasıt, 272'si çocukların ateşle oynaması, 183'ü ise parlama nedeni ile çıktı.

Sigara yangınları en fazla 327 ile Arnavutköy, 311 ile Esenyurt ve 307 ile Küçükçekmece'de görüldü. Adalar'da 8, Şile'de 28, Çekmeköy'de ise 49 sigara kaynaklı yangın gerçekleşti.

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