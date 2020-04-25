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Aktüel

İstanbul'da 19 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası gençten 5 gündür haber alınamıyor

2020-04-25 16:53:15 -
İstanbul'da 19 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası gençten 5 gündür haber alınamıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 5 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası genci arama çalışması sürüyor.

Kaybolan Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Nisan'da babasıyla dışarıya gezmeye çıkan oğlunun kaybolduğunu söyledi.

Çocuklarının kaybolmasının ardından hemen polise başvuru yaptıklarını belirten Yiğit, şöyle devam etti:

"Taha konuşamıyor. Kaybolduktan sonra otobüse binmiş. 21 Nisan tarihinde Başakşehir'de bir lokantada, 22 Nisan'da Başakşehir'de görülmüş. Kaybolduğunda üzerinde mavi mont, kot pantolon ve spor ayakkabı vardı. Polislerin araştırması sürüyor. Biz de tanıdıklarımızla her yerde onu sürekli arıyoruz. Oğlumu gören varsa ya da gören olursa lütfen polise hemen haber versinler."

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