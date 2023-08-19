İstanbul'da 100 bin binada insanlar ölümü bekliyor!

Prof. Dr. Naci Görür, olası bir büyük İstanbul depremine karşı yaşanabilecek tehlikenin boyutunu ''100 bin binada insanlar ölümü bekliyor'' diyerek açıkladı. Görür, depreme dayanıklı olmayan evlerin yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrı yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, her geçen gün daha da yaklaşan Marmara depremine ilişkin bir kez daha uyardı.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı toplantısında konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, İstanbul için özel kanun çıkarılmasına yönelik sözlerini hatırlatan Görür, “Özel olması gerekmiyor. Bütün kentlerde kanun çıkaralım” dedi.

''BÜYÜK DEPREMLERİN OLUŞMAYA BAŞLAYACAĞI DÖNEME GİRİYORUZ''

Prof. Dr. Görür konuşmasında, “Eğer İstanbullu deprem kültürü ve bilgi birikimine hazır değilse, asla İstanbul’u depreme hazırlayamazsınız. İstanbul’daki insanların deprem kültürü olsa, kaçak bina yapılmazdı. Hiçbiri, belediyenin kapısını çalıp ‘İmar affı yap’ demez. Depreme halk sahip çıkmazsa, yerel yönetimlerle depreme hazırlanmayı unutun. Büyük depremlerin oluşmaya başlayacağı döneme giriyoruz" diye konuştu.

İBB BAŞKANI'NA ÇAĞRI!

''İstanbul’da 100 bin binada, insanların ölümü beklediğini biliyoruz" diyen Görür, "Gelin önce o insanların işini halledelim. Önce hayatı tehlikede olan insanların evini barkını yapalım. Şimdi, 16 milyonu temsil eden İBB Başkanı’nın, çıkıp sanayi dünyasına, ‘Sizler depreme hazır mısınız, bugüne kadar ne yaptınız? Yapmadıysanız gereğin yapın’ demesi lazım” dedi.

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