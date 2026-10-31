  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi bakandan, Hakan Fidan'a sürpriz! Bukele’den Haiti’deki çetelere mesaj: “Oradakileri de bitirebiliriz” Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu Azerbaycanlı futbolculardan İsrail maçında secdeli gol sevinci Koç, paraya para demeyecek! Sivas'ta düğmeye bastılar Sözcü gazetesi 50 çalışanının kapının önüne koydu! Türkiye'den İsrail ve Yunanistan'a bir darbe daha Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı Avrupa ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu
Yerel İstanbul'a yine maganda dehşeti: Kamerayı görünce plakayı söktü!
Yerel

İstanbul'a yine maganda dehşeti: Kamerayı görünce plakayı söktü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul Avcılar’da bir araç ve içindekiler, yolda tartıştığı sürücünün önünü kesip araçtan indi cep telefonuyla kaydedildiğini anlayınca aracının plakalarını söktü. Aynı plakalı aracın yine 1 yıl önce de Avcılar’da başka bir sürücüyle kavga ettiği görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün Avcılar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde tartışan 2 araç sürücüsünden birisi, tartıştığı aracın önünü kesti. Araçtakiler araçtan inerken tartışma yaşandı. Şahısların ceza yememek için aracın plakasını söktüğü de görüldü.

1 yıl önce de trafikte tartışma çıkmış

Aynı aracının 1 yıl önce de yine Avcılar’da trafikte kavga ettiği polisin araya girmesiyle kavganın son bulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Kadın çocuk demeden saldırdı! O magandaya ağır ceza!
Kadın çocuk demeden saldırdı! O magandaya ağır ceza!

Yerel

Kadın çocuk demeden saldırdı! O magandaya ağır ceza!

Drift atan magandaya 140 bin TL ceza!
Drift atan magandaya 140 bin TL ceza!

Yerel

Drift atan magandaya 140 bin TL ceza!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23