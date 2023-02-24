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Gündem İstanbul'a TSK'nın kargo uçağıyla 38 yaralı depremzede getirildi
Gündem

İstanbul'a TSK'nın kargo uçağıyla 38 yaralı depremzede getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 38 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 06:49:00 -
İstanbul'a TSK'nın kargo uçağıyla 38 yaralı depremzede getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri 222. filoya ait C-130 askeri kargo uçağıyla Adana’dan getirilen 38 yaralı depremzede, havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı, kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralı depremzedelerle birlikte 31 refakatçi de aynı uçakla İstanbul’a getirildi.​​​​​​​

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