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Yaşam İstanbul'a sular ne zaman gelecek? İstanbul'da İSKİ su kesintisi: 13 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler hangileri?
Yaşam

İstanbul'a sular ne zaman gelecek? İstanbul'da İSKİ su kesintisi: 13 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler hangileri?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 13 Aralık Salı 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı… İstanbul'a ne zaman geleceği merakla bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 19:17:00 - 2022-12-13 19:20:16
İstanbul'a sular ne zaman gelecek? İstanbul'da İSKİ su kesintisi: 13 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler hangileri?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 12 Aralık Salı 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

13 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BAĞCILAR

15 TEMMUZ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-13 11:58:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

MERKEZEFENDİ MAH

Açıklama : ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-12-13 12:28:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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