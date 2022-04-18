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Yerel İstanbul’a su sağlayan baraj taştı, barınak ve tekneler zarar gördü
Yerel

İstanbul’a su sağlayan baraj taştı, barınak ve tekneler zarar gördü

Kırklareli’nde İstanbul’a su sağlayan Kazandere Barajı’nın taşması sonucu limandaki balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 21:43:00 - 2022-04-18 21:52:07
İstanbul’a su sağlayan baraj taştı, barınak ve tekneler zarar gördü

Kırklareli’nde İstanbul’a su sağlayan Kazandere Barajı’nın taşması sonucu limandaki balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere Barajı taştı. Kısa sürede tarım arazileri ve Kıyıköy Deresi’ne ulaşan taşkın suları, ardından yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki limana ulaştı. Limandaki balıkçı barınakları sular altında kalırken, bazı tekneler de yan yattı. Balıkçı barınaklarına ulaşımın sağlandığı yol ise kapandı.

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Teknesini kurtarmak için ipleri zorla kesti

Erdinç Abay, teknesini kurtarmak için ipleri zorla kestiğini belirterek, “Teknem kıyıda bağlıydı. Teknemi taşkın sularından kurtarmak için ipleri kestim. Şu an azaldı su. Çok yoğun sel vardı. Tekne sahipleri dozerle geldi yoldan. Teknelerin motoruna su girdi ve çoğu teknenin içi su doldu” dedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

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