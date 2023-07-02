İstanbul'a Oraj uyarısı yapıldı

Uzun süren serin havaların ardından yaz mevsimi kendini gösterdi. Birçok kentte hava sıcaklığı 30 derecelerde seyrediyor.

Meteorolojik tahminlerde bulunan Hava Forum sitesi Afrika sıcaklarının büyük kentlerde aşırı yağışlara neden olacağını duyurarak uyardı.

Hava Forum "Afrika sıcaklarının etkisine giriyoruz. Bu sıcakların ardından önümüzdeki hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde rekor düzeyde şimşek aktiviteli gökgürültülü yağışlar, yani oraj, görülebilir" dedi.

Oraj nedir?

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında oluşan yağışlar, gündüz toprak ısınmaya başlayınca buharlaşma kuvvetlenir.

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Isınan toprak, üstünde bulunan hava kütlesini de ısıtır. Bir süre sonra ısınan hava kütleleri, buharlaşma yolu ile topraktan aldıkları nem ile birlikte dikine yükselmeye başlarlar.

Yükselme sırasında soğuma meydana gelir ve kumulonimbis oluşur. Bu şekilde gökgürültülü ve sağanak yağışlar belirir. Bu yükselim fırtınalarına Oraj denir.

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan hava tahmin raporuna göre de 6 Temmuz'dan itibaren Marmara ve Ege'de gökgürültülü yağışlar bekleniyor.