İstanbul'a metro müjdesi

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Uysal, bu kapsamda ilçenin Celaliye, Kamiloba ve Kumburgaz mahallerinde faaliyete geçen seçim bürolarının açılışını yaptı. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen ve ilçede tespit ettikleri sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm yollarını onlara anlatan Mevlüt Uysal, metro müjdesi de verdi. Vatandaşların meşale ve tezahüratlarla karşıladığı Uysal, özellikle altyapıya yönelik çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

"Gebze’den minibüsle gelenler artık metroyla gelecek"

Büyükçekmece'nin İstanbul’un en değerli ilçelerinden biri olacağını söyleyen Uysal,"Bu zor bir şey değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’da Anadolu Yakasında Kartal – Pendik hattında metro tamamlandı. İlk etabı Pendik’e kadar açıldı.Şu anda Tuzla kısmının da benim dönemimde ihalesi yapıldı, inşaatı başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp, direkt bizim Kocaeli’nden gelen raylı sistemle metroyla oradan bağlayıp Kocaeli’nden itibaren metro sistemi o hattı toplayarak gelecek. Gebze’den minibüsle gelenler artık metroyla gelecek" dedi.

Büyükçekmece’ye metro sürprizi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Yenikapı – Beylikdüzü metrosunun ihale aşamasında olduğunu dile getiren Mevlüt Uysal, "Eğer ağustos ayında yaşanan kur saldırısı olmasaydı, Türkiye şu ana kadar ihaleyi de yapmış olurdu. Bu 1'inci etap 32 kilometre, ondan sonra devamı olacak. Ancak mademki Büyükçekmece’ye aday olarak gösterildim ben şu anda Yenikapı –Beylikdüzü -Tüyap 1'inci etap metro hattını uzatıp Yenikapı – Büyükçekmece Metro Hattı olarak değiştireceğiz" diye konuştu.

Altyapı çalışmaları

Büyükçekmece’ye gelecek metro ile alakalı altyapı bilgisi de veren Uysal, “TÜYAP’ın olduğu bölge kaygan zemin. Eskiye göre teknoloji biraz daha gelişti ve o kaygan zemini nasıl aşacağımız üzerine çalışıyoruz. Orayı aynen Haliç Köprüsü’nde metronun deniz üzerinden geçmesi gibi bir sistemle orada da yüzeyden açıktan Büyükçekme’den o şekilde devam edebilir. Metro’nun son durağının TÜYAP’ın olduğu yerdeki kulenin arka tarafında değil, aşağıya göl kenarında indirip 1-1,5 kilometre uzamayla Mimarsinan’a kadar birinci ihaleyi yapmış olacağız.Silivri’ye kadar da devam edecek. Eğer Tekirdağ Belediyesi de metro çalışması yaparsa Tekirdağ’a kadar gidecek hat inşallah hazır olur” dedi.

“Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik”

Bir vatandaşın Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü kastederek "Biz artık hizaya çeken ve kendini karşılattıran başkan değil, sizin gibi Büyükçekmece’ye hizmet getirecek bir başkan istiyoruz” demesi üzerine Mevlüt Uysal, "Biz başkalarının yanlışı ile değil, kendimizin doğruları ile övünelim. İnşallah onların düştüğü yanlışa biz düşmeyelim. Bize bu millet oy verirken ve başkan seçerken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, ‘Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik’ diyor. Başkaları bildiğini yapsın biz doğruları yapalım” diye yanıtladı.