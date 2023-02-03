İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Son tahmin, hava durumu: 4 Şubat (hafta sonu) hava nasıl olacak?

Kurak geçen Ocak ayının ardından Şubat, soğuk ve yağışlı başladı. Yurt genelinde sıcaklık düşüşüyle gelen kar kimi yerde sevinçle karşılanırken kimi yerde de çileye dönüştü.Beklenen yağışlara ilişkin de uzmanlardam bir uyarı geldi. Çalışkan, yağışların tipiye çevirebileceğini hatta okul tatilinin uzayabileceğini söyledi. Öte yandan AKOM tarafından da İstanbul için fırtına ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliği kar yağışı uyarısında bulundu! İstanbul'a kar yağacak mı? Son durum

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile kar yağışı için uyarılarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AKOM tarafından yapılan açıklamalarda bu hafta içerisinde kar yağışının sıklaşacağını, sosyal hayatı olumsuz etkileyeceği yer alıyor.

"Kıymetli Hemşehrilerim,

16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da;

Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir"

Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM

Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."

AKOM'DAN UYARDI!

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Öte yandan yurt genelinde beklenen kar yağışına karşı peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı, pazar günü etkisini artacak.

Hava durumu nasıl olacak? İşte tek tek detaylar...

Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalar yaptı.

''OKUL TATİLİ UZAYABİLİR''

Cumartesi gece saatlerinden itibaren İstanbul'un genelinde etkili olacak kar yağışının, pazar ve pazartesi günü süreceğini söyleyen Çalışkan, ''Salı günü de devam edebilir. Bu sebeple okul tatili uzayabilir'' diyerek uyarıda bulundu

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

Marmara'da İstanbul, Ege'de de İzmir dahil olmak üzere şiddetli rüzgarların, kar yağışını tipiye çevireceğine yönelik uyarı da bulunan Çalışkan, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Ülkenin hemen hemen 4'te 3'ünü kaplayacak beyaz örtünün Ege'ye de gelecek.

Çalışkan, ''Pazar günü İzmir, Manisa, Isparta'ya da kar yağacak. Bu yağışlar Antalya'ya kadar inecek'' dedi ve Ankara'nın da pazar günü yoğun kar alacağını açıkladı.

7 gün yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin bir değerlendirme haritası yayımlayan Meteoroloji de ülkenin büyük bir bölümünü karlı işaretledi.

AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA VE KAR UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak.

Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

YER YER YOĞUN KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ OLACAK

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.