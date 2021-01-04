İstanbul kar yağışı var mı? | Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar yağışların ne zaman gerçekleşeceğini, barajların dolup dolmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağar?

İstanbul'a kar yağacak mı?| İstanbul'a ne zaman kar yağar?

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının gerçekleşebileceğini belirtti. Toros, "Şu anda adım adım ülkemizin kuzey kesiminden bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a geçiş yapacak. Soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz. Barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor" dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Yine ocak ortasına doğru soğuk sistemlerin de geldiğini görüyoruz. Eğer bu soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz, İstanbul beyaz örtüye bürünmüş olur. Bu kar yağışları da yer altı suyunu besleme anlamında oldukça büyük önem taşıyor. Şu anda ülkemizin batı kesiminden yağışlı sistemin girdiğini, Meteoroloji Müdürlüğü'nün cep telefonu uygulamasından görebiliyoruz. Oradaki gidişat hızına baktığımız zaman bu gece İstanbul'dan da geçiş yapacak gözüküyor. Hafta sonuna kadar sistem geçişi var, cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. O gelecek olan sistemler peş peşe geleceği için önümüzdeki hafta biraz kışa hazır olsak iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.