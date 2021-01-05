  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı? | İstanbul'a bu sene kar yağar mı?
Yaşam

İstanbul'a kar yağacak mı? | İstanbul'a bu sene kar yağar mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağar? | İstanbullular son birkaç senedir adeta kar yağışına hasret kaldı. Özellikle barajlardaki su seviyelerinin düşmesiyle birlikte milyonlarca kişi İstanbul'a ne zaman kar yağacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'a kar yağar mı? | İstanbul'a ne zaman kar yağar?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:49:00 -
İstanbul'a kar yağacak mı? | İstanbul'a bu sene kar yağar mı?

Kar ne zaman yağacak? İstanbul’da son birkaç yıldır son derece az kar yağışı meydana geliyor. Hem kar özlemi hem de barajlardaki su seviyesi sebebiyle milyonlarca kişi sık sık ‘Kar ne zaman yağacak’? sorusunu araştırıyor. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağar?

İstanbul'a kar yağacak mı? | İstanbul'a bu sene kar yağar mı?

Ocak ayında 17 dereceyi gören İstanbul'da sıcaklıklar düşmeye başladı. Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. 18 Ocak'tan itibaren ise Sibirya soğuklarının geleceği ve beklenen kar yağışlarının gerçekleşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Prof. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Türkiye'de kuraklık devam ediyor. Bu nedenle herkesin gözü kulağı yağışlarda. Bende bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında yanı 14-15'inde yüksek basıncın etkisinden kurtularak kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğimizi sanıyorum. Şayet sistemde bir sapma ve zayıflama olmaz ise Türkiye kar yağışını alır. Marmara'ya da kar yağma olasılığı var. Daha tutarlı öngörü bu hafta perşembeden sonra yapılır" paylaşımında bulundu.

İstanbul 5 günlük hava tahmin raporu

İstanbul'un kaç günlük suyu var? | Yazın susuzluk olur mu?
İstanbul'un kaç günlük suyu var? | Yazın susuzluk olur mu?

Gündem

İstanbul'un kaç günlük suyu var? | Yazın susuzluk olur mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öcalan’a özenen terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Öcalan’a özenen terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’nın askeri ayağı HPG, 28 Aralık 2020 tarihinde Avaşin’de gerçekleştirilen hava harekatında ölen teröristlerin isimlerini aç..
Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin
Dünya

Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin

Estonya Meclis Başkanı Henn Põlluaas, Rusya’nın Peskov ve Leningrad Vilayetine ait bazı toprakların ülkelerine devredilmesi gerektiğini söyl..
Bu da ekonomistlerin yanar döneri! Dolar düşünce bakın nasıl kıvırdı
Ekonomi

Bu da ekonomistlerin yanar döneri! Dolar düşünce bakın nasıl kıvırdı

Dolar kuru 16-20 TL yükselecek iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken ekonomist Selçuk Geçer'in son paylaşımı çıldırttı. Geçer'in Eee hani dola..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay