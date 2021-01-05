Kar ne zaman yağacak? İstanbul’da son birkaç yıldır son derece az kar yağışı meydana geliyor. Hem kar özlemi hem de barajlardaki su seviyesi sebebiyle milyonlarca kişi sık sık ‘Kar ne zaman yağacak’? sorusunu araştırıyor. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağar?

İstanbul'a kar yağacak mı? | İstanbul'a bu sene kar yağar mı?

Ocak ayında 17 dereceyi gören İstanbul'da sıcaklıklar düşmeye başladı. Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. 18 Ocak'tan itibaren ise Sibirya soğuklarının geleceği ve beklenen kar yağışlarının gerçekleşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Prof. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Türkiye'de kuraklık devam ediyor. Bu nedenle herkesin gözü kulağı yağışlarda. Bende bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında yanı 14-15'inde yüksek basıncın etkisinden kurtularak kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğimizi sanıyorum. Şayet sistemde bir sapma ve zayıflama olmaz ise Türkiye kar yağışını alır. Marmara'ya da kar yağma olasılığı var. Daha tutarlı öngörü bu hafta perşembeden sonra yapılır" paylaşımında bulundu.

İstanbul 5 günlük hava tahmin raporu