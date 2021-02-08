İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar hangi gün yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde çıktı ve birçok ilde parçalı bulutlu bir hava gözleniyor. Tahminlere göre hafta ortasında yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak ancak sıcaklıklar cuma gününe kadar düşmeyecek.

Gelecek cuma günü yurdu etkilemesi beklenen soğuk hava sistemi İstanbul’u da etkileyecek. Küresel tahmin sistemlerinin son verilerine göre İstanbul önümüzdeki cumadan itibaren kar yağışının etkisi altına girecek ve yaklaşık 7 gün boyunca kar yağışı aralıklarla sürecek. Soğuklar şubat sonuna kadar İstanbul’u terk etmeyecek.

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