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Gündem İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar hangi gün yağacak?
Gündem

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar hangi gün yağacak?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika açıklaması sonrası merak edilmeye başlandı. Meteoroloji’nin açıklamasına göre, İstanbul kar yağışının etkisi altına girecek. Meteoroloji’nin kar yağacak açıklamasından sonra vatandaş hayliyle İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar hangi gün yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 09:20:00 - 2021-02-08 09:25:03
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar hangi gün yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde çıktı ve birçok ilde parçalı bulutlu bir hava gözleniyor. Tahminlere göre hafta ortasında yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak ancak sıcaklıklar cuma gününe kadar düşmeyecek.

Gelecek cuma günü yurdu etkilemesi beklenen soğuk hava sistemi İstanbul’u da etkileyecek. Küresel tahmin sistemlerinin son verilerine göre İstanbul önümüzdeki cumadan itibaren kar yağışının etkisi altına girecek ve yaklaşık 7 gün boyunca kar yağışı aralıklarla sürecek. Soğuklar şubat sonuna kadar İstanbul’u terk etmeyecek.

Meteoroloji İstanbul hava durumu

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