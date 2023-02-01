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Yerel İstanbul'a kar düştü, çocuklar keyfini çıkarmaya başladı
Yerel

İstanbul'a kar düştü, çocuklar keyfini çıkarmaya başladı

İstanbul Beylikdüzü'nde karın yağmaya başlamasıyla, çocuklar kendilerini dışarı atıp karın tadını çıkarmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 00:20:00 -
İstanbul'a kar düştü, çocuklar keyfini çıkarmaya başladı

Beylikdüzü’nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, yağan karı cep telefonları tarafından kaydetti.

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar, bu kez de Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yağmaya başladı. Vatandaşlar, ilçelerine yağan ilk karı cep telefonu kameraları tarafından görüntüledi.

Çocukların kendini dışarı attı

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı. Çocuklar yağan ilk karla oynamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü bugünün tarihini yazdı.

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