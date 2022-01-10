İstanbul’a fırtına uyarısı: Tedbir alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Marmara Denizine poyraz engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi’nde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda küçük balık teknesi balıkçı barınağına dönerek, rıhtıma bağlandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, “Zannedersem bu sene iklimlerden dolayı lodos biraz fazla etkili oldu. Hemen ardından şu andan poyraz ile mücadele ediyoruz. Allah nasip ederse, havalar düştükten sonra tekrar karides avcılığına devam edeceğiz inşallah. Bu süreçte de balıkçı arkadaşlarımız teknelerinin bakımlarını yapıyorlar. Ağlarının bakımlarını yapıyorlar. İnşallah havaların düzelmesiyle tekrardan ‘Vira bismillah' diyeceğiz Allah'ın izniyle” diye konuştu. (İHA)