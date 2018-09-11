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İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak ne zaman inecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, İstanbul yeni havalimanına inecek ilk uçak olacak.

11 Eylül 2018 Salı 23:23
İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak ne zaman inecek?

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki tarihi iniş 21 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Hazırlıklar 21 Haziran'a göre yapılmaya başlandı.

3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki pistin seyrüsefer cihazlarının testi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Atılgan XLS tipi uçuş kontrol uçakları ile yapılmıştı. İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 90,5'i de tamamlandı.

Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı “sessiz havalimanı” konseptiyle hizmet verecek. Bazı istisnalar dışında, biniş kapısında herhangi bir açıklama yapılmayacaktır. Kalkış uçuşları, uçak kapısında ilan başına en fazla 3 çağrıyla sınırlandırılacaktır.

Genel olarak duyurular sadece İngilizce veya Türkçe olacaktır. Ancak, belirli bir uçuş / rota yolcularının İngilizce veya Türkçe anlamadıkları durumlarda, diğer dillerde duyuru yapmaları istenebilir. Duyurulan kapı, kapıdan farklı / değiştirilmiş ise, kalkış bildirimleri (en fazla 3 ilan / kalkış) yapılabilmektedir.

Kişisel duyurular ayrıca ayrılırken en fazla 5 yolcu için duyurulara izin verecektir. Bu duyurular özel durumlarda (bir yolcu rotası değiştiğinde, kayıp eşya vb.) İzin verilecek.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 23:23
  1. İstanbul Yeni Havalimanı

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